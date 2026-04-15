Orlando (Pd): «Aveva scommesso su Trump, Meloni ora è più debole in Ue»

«Lo strappo arriva tardi, la scelta di fare la pontiera con il tycoon l’ha pagata cara l’Europa» dice l’ex ministro. «Sbagliato a sinistra parlare di primarie senza un programma. Salis? Darà un contributo»
«Lo strappo arriva tardi, la scelta di fare la pontiera con il tycoon l’ha pagata cara l’Europa»
«Sbagliato a sinistra parlare di primarie senza un programma. Salis? Darà un contributo»
Andrea Orlando (ex ministro, ora consigliere regionale ligure, ndr), Trump attacca Meloni. Siamo a una svolta per la destra italiana? Intanto solidarietà alla presidente per le parole inaccettabili di Trump. Vedremo se lo prenderanno finalmente sul serio o continueranno a minimizzare. Tutto mi divide politicamente da lei, ma non può essere aggredita dal capo di un paese straniero, peraltro alleato. Quanto a Meloni, fa di necessità virtù, a questo passaggio non arriva per una sua libera determina