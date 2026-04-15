l’intervista

Orlando (Pd): «Aveva scommesso su Trump, Meloni ora è più debole in Ue»

Andrea Orlando è consigliere regionale in Liguria
Andrea Orlando è consigliere regionale in Liguria
Andrea Orlando è consigliere regionale in Liguria
Daniela Preziosi
15 aprile 2026 • 06:00

«Lo strappo arriva tardi, la scelta di fare la pontiera con il tycoon l’ha pagata cara l’Europa» dice l’ex ministro. «Sbagliato a sinistra parlare di primarie senza un programma. Salis? Darà un contributo»

«Lo strappo arriva tardi, la scelta di fare la pontiera con il tycoon l’ha pagata cara l’Europa»

«Sbagliato a sinistra parlare di primarie senza un programma. Salis? Darà un contributo»

Andrea Orlando (ex ministro, ora consigliere regionale ligure, ndr), Trump attacca Meloni. Siamo a una svolta per la destra italiana? Intanto solidarietà alla presidente per le parole inaccettabili di Trump. Vedremo se lo prenderanno finalmente sul serio o continueranno a minimizzare. Tutto mi divide politicamente da lei, ma non può essere aggredita dal capo di un paese straniero, peraltro alleato. Quanto a Meloni, fa di necessità virtù, a questo passaggio non arriva per una sua libera determina

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.