le olimpiadi dei finanziamenti

Oro per il forzista. Altri 6 milioni all’ente di Casasco

Stefano Iannaccone
14 marzo 2026 • 07:00

Pronti altri fondi per la federazione sportiva guidata dal deputato di FI. La replica: «Risorse per il servizio antidoping. Conflitto di interessi? Non mi pongo il problema»

L’Olimpiade Milano-Cortina è finita, le Paralimpiadi volgono al termine. Ma le spese per le casse pubbliche non cessano. Nel decreto Commissari, che sarà esaminato in Parlamento nelle prossime settimane, sono stati infatti sbloccati i 50 milioni di euro (già previsti nell’ultima manovra e confermati alla voce olimpica) per i Giochi invernali: 3 milioni di euro andranno al ministero degli Esteri «per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.