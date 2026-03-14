Oro per il forzista. Altri 6 milioni all’ente di Casasco

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L’Olimpiade Milano-Cortina è finita, le Paralimpiadi volgono al termine. Ma le spese per le casse pubbliche non cessano. Nel decreto Commissari, che sarà esaminato in Parlamento nelle prossime settimane, sono stati infatti sbloccati i 50 milioni di euro (già previsti nell’ultima manovra e confermati alla voce olimpica) per i Giochi invernali: 3 milioni di euro andranno al ministero degli Esteri «per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai