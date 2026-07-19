Paese reale vs. paese legale, la strategia della destra

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A pochi mesi dalle elezioni, il paese legale – dei giudici e delle istituzioni – diventa il bersaglio del governo, mentre l’uomo qualunque assurge a riferimento politico: il caso Roggero, da questo punto di vista, non è soltanto un incidente ma un segnale. E quella del centrodestra è una strategia che può funzionare

C’è una faglia storica che attraversa la politica italiana, e che il centrodestra, anche dai banchi del governo, è sempre disposto a cavalcare: quella tra paese legale e paese reale. Non è soltanto una chiave interpretativa della realtà, ma una vera e propria tattica elettorale. E, soprattutto, è un metodo che non si esaurisce nella propaganda, ma entra nell’azione di governo, anche a costo di produrre attriti istituzionali. Il caso Roggero lo mostra con chiarezza. Una vicenda giudiziaria divent