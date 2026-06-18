Frenata anche sul piano Casa

Il saluto alla Bestia, Salvini è sempre più nell’angolo

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
18 giugno 2026 • 20:28

Alle prese con il crollo dei consensi, il leader rivoluziona il team della comunicazione dopo l’addio di Pandini. Cortocircuito con il Mef sulle risorse per l’edilizia 

Anche la mitologica Bestia è tornata nella tana. Sparita nei meandri del logorio. Le brutte notizie non arrivano mai da sole per Matteo Salvini. Prima la necessità di rifare il vertice della comunicazione, poi il sondaggio di Youtrend che annuncia il sorpasso virtuale di Futuro nazionale di Roberto Vannacci sulla Lega: 5,9 contro 5,8 per cento. Numeri da confermare. Lo stesso fondatore di Fn è cauto. «Non mi fido dei sondaggi», ha detto all’AdnKronos. Infine, fuori dai numeri delle rilevazioni

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.