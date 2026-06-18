Il saluto alla Bestia, Salvini è sempre più nell’angolo

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Anche la mitologica Bestia è tornata nella tana. Sparita nei meandri del logorio. Le brutte notizie non arrivano mai da sole per Matteo Salvini. Prima la necessità di rifare il vertice della comunicazione, poi il sondaggio di Youtrend che annuncia il sorpasso virtuale di Futuro nazionale di Roberto Vannacci sulla Lega: 5,9 contro 5,8 per cento. Numeri da confermare. Lo stesso fondatore di Fn è cauto. «Non mi fido dei sondaggi», ha detto all’AdnKronos. Infine, fuori dai numeri delle rilevazioni