Panico Melonellum: sì alle preferenze, caos sul ballottaggio

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Tutto rimarrà aperto fino all’ultimo secondo utile. La scadenza definitiva per il deposito degli emendamenti alla legge elettorale è stata fissata per le 12 di martedì 1° settembre. E quindi i testi verranno limati al dettaglio. Sia sul fronte dell’opposizione sia, soprattutto, della maggioranza. La vigilia è stata una giornata convulsa di riunioni, telefonate e abboccamenti tra pontieri dei partiti di centrodestra, con un unico obiettivo: finalizzare l’emendamento sulle preferenze che verrà dep