martedì il termine per gli emendamenti

Panico Melonellum: sì alle preferenze, caos sul ballottaggio

Giulia Merlo
Segui Domani su Google
31 agosto 2026 • 20:37

La “sfida a due” era stata esclusa alla Camera, forse torna al Senato. Altri dubbi di costituzionalità. Vannacci esulta: «Mossa della paura»

Tutto rimarrà aperto fino all’ultimo secondo utile. La scadenza definitiva per il deposito degli emendamenti alla legge elettorale è stata fissata per le 12 di martedì 1° settembre. E quindi i testi verranno limati al dettaglio. Sia sul fronte dell’opposizione sia, soprattutto, della maggioranza. La vigilia è stata una giornata convulsa di riunioni, telefonate e abboccamenti tra pontieri dei partiti di centrodestra, con un unico obiettivo: finalizzare l’emendamento sulle preferenze che verrà dep

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.