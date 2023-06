L’anniversario è stato il 22 giugno. Per Pietro Orlandi che ha organizzato una manifestazione in piazza San Pietro «è stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo avanti». Per la gendarmeria vaticana 20mila fedeli presenti

Papa Francesco ha menzionato per la prima volta dal balcone che affaccia su piazza San Pietro Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa in circostanze mai chiarite nel 1983: «In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa», ha detto Bergoglio in occasione dell’Angelus.

Un ricordo auspicato dalla famiglia, che da giorni aveva annunciato la sua presenza in piazza San Pietro, attraverso il fratello Pietro e l’avvocata Laura Sgrò, con un piccolo gruppo di manifestanti. «Verità, verità», hanno gridato subito dopo aver ascoltato le parole del pontefice sulla ragazza. Sono arrivati in Piazza San Pietro portando con sé striscioni.

La loro voce, dalla piazza, si è sentita molto forte mentre il santo padre parlava. Per Pietro Orlandi «è stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo avanti».

La gendarmeria vaticana ha riferito che erano presenti circa 20 mila fedeli.

Giovanni Paolo II

La menzione di papa Francesco arriva dopo quelle di Giovanni Paolo II. Papa Wojtyla domenica 3 luglio 1983, sempre durante l’Angelus, rivolse un appello per la liberazione di Emanuela, ufficializzando l’ipotesi di un sequestro che fino a quel momento nessuno aveva dichiarato.

Un interessamento che ha fatto arrivare le prime ombre sul Vaticano: come faceva a sapere che si trattava di un caso di rapimento? Dopo quello ci saranno altri sette appelli pubblici in un anno.

Il pontefice successivo, papa Benedetto XVI, non è mai intervenuto sulla vicenda. Ancora una volta nel 2013 papa Francesco invece, non durante un discorso ufficiale, ma durante un incontro, si è rivolto direttamente a Pietro Orlandi,: «Emanuela sta in cielo». Il fratello ha sempre ritenuto che la santa sede sapesse più di quanto sia emerso sinora. Proprio il 22 giugno, Alessandro Diddi, il promotore di giustizia vaticano, ha inviato alcuni degli atti di indagine. Dopo aver interpellato alcuni dirigenti vaticani di allora, ha detto, sarebbero «confermate alcune piste».

