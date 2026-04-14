Papa e Iran, Trump scarica Meloni: «Non ha coraggio, sono scioccato»

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«Sono scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo». Donald Trump non usa mezzi termini per scaricare, in una telefonata con il Corriere della sera, Giorgia Meloni. Il motivo principale è la replica della presidente del Consiglio al suo attacco a papa Leone: «È lei a essere inaccettabile, non le mie parole sul papa». Prime critiche, gravissime conseguenze. Per il presidente americano, a cui era attribuito un “legame speciale” con Meloni, la premier in Iran «non vuole aiutarci con l