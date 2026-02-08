Parabola Castaldo: l’ex grillino va con «l’amico Tajani»

L’ex vicepresidente dell’Europarlamento in quota Movimento 5 stelle, che nel 2024, aveva annunciato il passaggio con Azione, a fine gennaio è stato nominato nella rappresentanza italiana presso il Consiglio atlantico di Bruxelles

true false

Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Da collaboratore di Paola Taverna, nella prima legislatura dei grillini in parlamento, all’incarico firmato Antonio Tajani, via ministero degli Esteri. L’ex vicepresidente dell’Europarlamento in quota Movimento 5 stelle, è l’esempio dell’evoluzione del grillino entrato nelle istituzioni: a fine gennaio è stato nominato nella rappresentanza italiana presso il Consiglio atlantico di Bruxelles. Con tanto di stretta di mano al «presidente e amico Antonio Tajani». Fabio Massimo Castaldo, archiviata