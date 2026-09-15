iltesto torna a montecitorio

Passa il Melonellum. Ma la premier non si fida dei suoi alleati

Giulia Merlo
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15 settembre 2026 • 20:36

Il Sì scontato con 113 voti. Ora si temono i franchi tiratori alla Camera. L’avvertimento leghista: «Vinceremo e Salvini tornerà al Viminale»  

Il primo via libera al Melonellum, la legge elettorale molto voluta dalla presidente Giorgia Meloni, è arrivato. La tabella di marcia imposta è stata rispettata e ieri l’aula del Senato ha detto sì al testo con 113 voti a favore 71 contrari e due astenuti. Il clima era quasi sonnacchioso, almeno tra i banchi del centrodestra, e per capire che non ci sarebbero state sorprese bastava guardare i banchi semideserti del governo, presente con circa la metà dei ministri e nessuno dei due vicepremier, M

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.