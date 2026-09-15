Passa il Melonellum. Ma la premier non si fida dei suoi alleati

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Il primo via libera al Melonellum, la legge elettorale molto voluta dalla presidente Giorgia Meloni, è arrivato. La tabella di marcia imposta è stata rispettata e ieri l’aula del Senato ha detto sì al testo con 113 voti a favore 71 contrari e due astenuti. Il clima era quasi sonnacchioso, almeno tra i banchi del centrodestra, e per capire che non ci sarebbero state sorprese bastava guardare i banchi semideserti del governo, presente con circa la metà dei ministri e nessuno dei due vicepremier, M