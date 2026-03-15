Italia

Patente costosa: un milione di euro tra Leonardo e Ibm

Stefano Iannaccone
15 marzo 2026 • 23:00

La spesa per la piattaforma per la patente a crediti edilizia è stata improduttiva. Secondo i dati dell’Inail, gli incidenti e le malattie professionali nel 2025 sono aumentate

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La piattaforma per la patente a crediti edilizia, prevista per certificare le misure sulla sicurezza per il lavoro, è costata circa un milione di euro. Una spesa finora improduttiva: i risultati sono finora deludenti. Secondo i dati dell’Inail, gli incidenti e le malattie professionali nel 2025 sono aumentate. A conti fatti, a beneficiare dell’iniziativa – voluta dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone – sono più le aziende, che i lavoratori. I costi per la progettazione ammontano a 87

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.