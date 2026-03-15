Patente costosa: un milione di euro tra Leonardo e Ibm

La spesa per la piattaforma per la patente a crediti edilizia è stata improduttiva. Secondo i dati dell’Inail, gli incidenti e le malattie professionali nel 2025 sono aumentate

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La piattaforma per la patente a crediti edilizia, prevista per certificare le misure sulla sicurezza per il lavoro, è costata circa un milione di euro. Una spesa finora improduttiva: i risultati sono finora deludenti. Secondo i dati dell’Inail, gli incidenti e le malattie professionali nel 2025 sono aumentate. A conti fatti, a beneficiare dell’iniziativa – voluta dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone – sono più le aziende, che i lavoratori. I costi per la progettazione ammontano a 87