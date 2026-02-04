Patto Mattarella-Meloni su scudo penale e fermo preventivo. La stretta c’è, ma mitigata

true false

Dopo attente limature e un surplus di attenzione rispetto ai rilievi del Colle, è tornato il sereno a palazzo Chigi. Il decreto Sicurezza è pronto per il Consiglio dei ministri di oggi, insieme al disegno di legge che poi prenderà la strada del Parlamento. Del resto il tempo è tiranno: giovedì 5 tutto il governo sarà in blocco all’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dunque uno slittamento del decreto legge che per tutta la settimana è stato considerato urgentissimo non è nelle inten