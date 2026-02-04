verso il cdm sulla sicurezza

Patto Mattarella-Meloni su scudo penale e fermo preventivo. La stretta c’è, ma mitigata

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’informativa sulla presenza dell’ICE USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
04 febbraio 2026 • 19:55Aggiornato, 04 febbraio 2026 • 20:07

Il Quirinale ha fatto i suoi rilievi: lo scudo per tutti in caso di legittima difesa. Nel decreto c’è anche il fermo di prevenzione: i pm vigileranno sulle forze dell’ordine

Dopo attente limature e un surplus di attenzione rispetto ai rilievi del Colle, è tornato il sereno a palazzo Chigi. Il decreto Sicurezza è pronto per il Consiglio dei ministri di oggi, insieme al disegno di legge che poi prenderà la strada del Parlamento. Del resto il tempo è tiranno: giovedì 5 tutto il governo sarà in blocco all’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dunque uno slittamento del decreto legge che per tutta la settimana è stato considerato urgentissimo non è nelle inten

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.