Nasce patto per il Nord, una confederazione di associazioni e partiti che vogliono riportare la parola nord al centro del dibattito politico e che ritengono che Matteo Salvini abbia tradito.

Soci fondatori dell’associazione sono Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia, Paolo Grimoldi, bossiano doc in via di espulsione dalla Lega di Salvini. Assieme a loro decine di ex deputati e senatori che hanno fatto la storia della vecchia Lega Nord.

Domenica 13 ottobre a Vimercate hanno presentato anche il simbolo: bandiera bianca, in un cerchio blu Pinamonte Da Vimercate, la figura storica da cui nacque l’idea di creare la Lega lombarda, alleanza di comuni per combattere l’esercito di Barbarossa. Simbolo delle origini, richiama l’indipendenza della Padania, che torna a far parte dell’immaginario del nuovo partito nordista.

