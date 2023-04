La segretaria del Pd Elly Schlein, nominata ufficialmente dall’assemblea il 13 marzo, dopo quasi un mese di lavorìo, ha deciso di annunciare in diretta Instagram i nomi dei membri della sua segreteria. Oltre alla segreteria ci saranno anche dei dipartimenti tematici: quello per lo Sport verrà seguito ancora da Mauro Berruto, la Transizione Digitale avrà come guida Annarosa Pesole. Un altro dipartimento che verrà costituito è quello contro ogni barriera architettonica, sarà guidato da Jacopo Melio.

Giovanni Gaspari Guidi sarà a capo della segreteria, mentre Flavio Alivernini sarà ancora portavoce e a capo della comunicazione: «Un giusto mix tra solidità e rinnovamento», ha detto Schlein.

«Ho il piacere di potere annunciare la composizione della nuova segreteria che quanto prima consegnerò alla prima direzione nazionale che convocheremo presto, dopo Pasqua», ha esordito la segretaria. In apertura ha poi fatto gli auguri di guarigione al leader di Forza Italia: «Sono ore di apprensione per la salute di Silvio Berlusconi».

Per il suo organo di vertice del partito, Schlein ha detto che punta su una squadra solida, guardando ai «messaggi importanti» per «il nuovo corso del partito democratico».

Sono stati giorni di riflessione perché «i profili erano qualificati». La squadra, ha assicurato, è solida e preparata. Le competenze «saranno comunque tutte valorizzate», ha promesso agli scontenti.

L’elenco

Alessandro Alfieri, Riforme e Pnrr

Davide Baruffi, Enti Locali

Marta Bonafoni, Coordinatrice della segreteria con competenze su Terzo settore e associazionismo

Stefania Bonaldi, Pubblica amministrazione

Annalisa Corrado, Green economy e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Alfredo D’Attorre, Università

Marco Furfaro, Responsabile delle iniziative politiche, contrasto alle disuguaglianze e welfare

Maria Cecilia Guerra, Politiche del lavoro

Camilla Laureti, Politiche agricole

Marwa Mahmoud, Partecipazione e formazione politica

Pierfrancesco Majorino, Politiche migratorie e diritto alla casa

Irene Manzi, Scuola, educazione dell’Infanzia e istruzione

Antonio Misiani, Economia, finanza, imprese e infrastrutture

Giuseppe Provenzano, Esteri, Europa e cooperazione internazionale

Vincenza Rando, Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza

Sandro Ruotolo, Informazione, pluralismo cultura e memorie

Marco Sarracino, Coesione territoriale, sud e aree interne

Marina Sereni, Diritto alla salute e sanità

Debora Serracchiani, Giustizia

Igor Taruffi, Organizzazione

Alessandro Zan, Diritti

Siederanno di diritto i coordinatori dei sindaci e dei segretari regionali. Invitati a partecipare la portavoce della Conferenza delle democratiche e il rappresentante dei Giovani democratici.

© Riproduzione riservata