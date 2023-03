I senatori del Pd Filippo Sensi, Walter Verini e Alfredo Bazoli hanno presentato un’interrogazione parlamentare sulla decisione della corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere di bloccare la pubblicazione delle registrazione del dibattimento sulle violenze avvenute in carcere il 6 aprile 2020 trasmesse da Radio radicale. Il caso è stato sollevato anche da Domani.

La decisione della corte d'assise, presieduta da Roberto Donatiello, per ora riguarda solo l'ultima udienza in attesa di decidere, il prossimo 29 marzo, sulla richiesta degli avvocati di difesa che vorrebbero il divieto esteso all’intero processo.

A processo per le violenze nel carcere Francesco Uccella ci sono 105 persone accusate, a vario titolo, di quanto accaduto nel carcere in provincia di Caserta. Il 6 aprile 2020, quasi 300 poliziotti penitenziari, provenienti anche da altri istituti detentivi, sono entrati in carcere e per oltre quattro ore hanno picchiato e umiliato decine di detenuti. Le violenze sono documentate da un video che Domani ha pubblicato nel giugno del 2021.

