L’indiscrezione raccolta da Domani non ha ricevuto conferme. Ma l’opzione è sul tavolo, mentre la segretaria non scarta l’idea di correre in tutte le circoscrizioni anche se non da capolista

La segreteria del Pd starebbe valutando di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo delle prossime Europee. Un’indiscrezione, al momento, che Domani ha raccolto in ambienti vicini ai vertici del partito. Una svolta storica, sicuramente mai vista in prima.

Al vaglio, poi, un’altra opzione sempre relativa al voto di giugno: Schlein potrebbe candidarsi in tutte le circoscrizioni e non solo in quelle Centro e Isole come trapelato nelle ultime ore. In queste due sarebbe capolista, nelle altre no.

Pd, liste quasi chiuse

La decisione, comunque, sarà assunta a breve: nella giornata di oggi, alla fine della direzione, sarà chiarita la composizione delle liste, che hanno già preso forma negli ultimi giorni. Ormai data per certa la candidatura di Stefano Bonaccini nel Nord-Est, un passo che apre di fatto una lunga campagna elettorale per la regione Emilia-Romagna. Al Nord-Ovest è stata annunciata la presenza in lista di Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, fondatore di Emergency.

Definite le principali candidature anche al Sud, con la giornalista Lucia Annunziata e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che insieme a Pina Picierno, attuale vicepresidente del parlamento europeo, formano il “tridente” di candidati. Resta da sciogliere l’incognita su Lello Topo, ex consigliere regionale della Campania e già deputato della scorsa legislatura, fortemente sponsorizzato da Bonaccini.

