La lunga notte del no alla manovra

Fra Pd e M5s fine anno di gelo. E sulle armi in aula Conte resta solo

Daniela Preziosi
31 dicembre 2025 • 07:00

Il 2025 finisce con le opposizioni unite in aula contro la finanziaria. Ma i dem non votano un ordine del giorno firmato dall’ex premier. La road map del 2026 per una coalizione che non riesce a nascere

«Costruiremo l’alternativa e vi batteremo alle prossime elezioni». Applausi dal lato sinistro dell’emiciclo, martedì mattina alla Camera. Nella dichiarazione del suo no alla manovra, Elly Schlein ha illustrato i sedici emendamenti comuni delle opposizioni (tutte tranne Azione). Ha citato John Lennon, per gli amanti del genere è la risposta allo sberleffo che Giorgia Meloni le aveva lanciato da Atreju: la pace non si fa con le sue canzoni, aveva detto, «ma con la deterrenza». I ladri di Pisa al

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.