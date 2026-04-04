Intervista

Zingaretti: «Serve un’alleanza, molto più che sapere già ora chi la guiderà»

Nicola Zingaretti è parlamentare europeo ed è stato segretario del Pd
Nicola Zingaretti è parlamentare europeo ed è stato segretario del Pd
Nicola Zingaretti è parlamentare europeo ed è stato segretario del Pd
Daniela Preziosi
04 aprile 2026 • 06:00

Il capogruppo dem a Bruxelles: «Alle primarie va una coalizione». E ancora, la necessità di mettere prima per iscritto qualche punto fermo: «Condividiamo un programma di governo. Ci vuole un tavolo? Sì»

Onorevole Nicola Zingaretti, con le discussioni a sinistra su primarie sì o no, non state disperdendo il successo del No al referendum? Non credo. Chi dà segnali di crisi profonda è la destra. Quanto a noi, il nostro obiettivo è chiaro. L’Italia con vittoria del No ha difeso la Costituzione, e non era scontato. Ora noi abbiamo il dovere di attuarla perché in troppe parti non è realizzata, e questo produce spesso disincanto e delusione. La nostra missione è dare vita a una nuova alleanza, indicar

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.