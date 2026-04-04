Zingaretti: «Serve un’alleanza, molto più che sapere già ora chi la guiderà»

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Onorevole Nicola Zingaretti, con le discussioni a sinistra su primarie sì o no, non state disperdendo il successo del No al referendum? Non credo. Chi dà segnali di crisi profonda è la destra. Quanto a noi, il nostro obiettivo è chiaro. L’Italia con vittoria del No ha difeso la Costituzione, e non era scontato. Ora noi abbiamo il dovere di attuarla perché in troppe parti non è realizzata, e questo produce spesso disincanto e delusione. La nostra missione è dare vita a una nuova alleanza, indicar