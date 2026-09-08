Quelle convergenze possibili Pd-M5s su riarmo e difesa

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Il confronto delle opposizioni al Forum Ambrosetti di Cernobbio ha avuto il merito di restituire un vero dibattito politico tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, per una volta lontano dalla sterile discussione sulle primarie del campo largo. La leader del Pd ha indicato tre priorità di crescita per l’Italia: decarbonizzazione, investimenti, qualità del lavoro. Inoltre, ha lanciato un appello contro il «disfattismo» sull’Europa e ha chiesto di superare la regola dell’unanimità, impraticabile in una