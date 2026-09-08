Quelle convergenze possibili Pd-M5s su riarmo e difesa

Al Forum Ambrosetti di Cernobbio i due leader hanno evidenziato una certa sintonia nel non voler assecondare un ulteriore cospicuo aumento della spesa militare nazionale, richiesto con insistenza da Trump ai partner della Nato. Una buona notizia per il campo largo
Il confronto delle opposizioni al Forum Ambrosetti di Cernobbio ha avuto il merito di restituire un vero dibattito politico tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, per una volta lontano dalla sterile discussione sulle primarie del campo largo. La leader del Pd ha indicato tre priorità di crescita per l’Italia: decarbonizzazione, investimenti, qualità del lavoro. Inoltre, ha lanciato un appello contro il «disfattismo» sull’Europa e ha chiesto di superare la regola dell’unanimità, impraticabile in una