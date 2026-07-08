La cura Schlein ha funzionato

Bilancio in salute: i dem possono permettersi l’Unità

Stefano Iannaccone
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08 luglio 2026 • 21:15

Il bilancio 2025 ha chiuso con l’avanzo di 3,6 milioni. La trattativa per il giornale non è ancora fallita. La segreteria ha le risorse per l’avventura nel mondo editoriale 

L’aumento di tessere, la crescita delle donazioni del 2 per mille e un’attenzione ai costi. I conti del Partito democratico, sotto la guida di Elly Schlein, sono tornati in salute. Una sfida vinta dall’attuale segreteria che ora punta a un’operazione in controtendenza: editare un proprio giornale. Le risorse economiche ci sono. Ci sarebbe la possibilità di ripartire da zero con un progetto ex novo. Opzione al momento non valutata: l’idea è quella di riportare l’Unità, fondata da Antonio Gramsci,

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.