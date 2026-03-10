Incarichi per i progetti del Pnrr a Benevento

Pellegrini pigliatutto: la “zarina” di Salvini sbarca in Campania

Matteo Salvini e Luca Zaia
Matteo Salvini e Luca Zaia
Matteo Salvini e Luca Zaia
Stefano Iannaccone
10 marzo 2026 • 06:00

La coordinatrice dell’unità tecnica di missione del Mit arruolata anche da giunte di centrosinistra. Le accuse delle opposizioni sui conflitti d’interessi: «Rapporti con enti da controllare». E per Salvini c’è anche la grana Ansfisa

Prima Luca Zaia, e poi Matteo Salvini. Il balzo nella carriera di Elisabetta Pellegrini, ora coordinatrice dell’unità di missione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha il marchio della Lega, con lo sponsor iniziale che reca la firma di Elisa De Berti, ex assessora in Veneto. Una scalata, quella di Pellegrini, tra determinazione e decisionismo, che l’ha portata a Roma. Così è passata dalla supervisione dei problemi della Pedemontana (autostrada cara a Zaia) alla gestione dei dossi

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.