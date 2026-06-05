Italia

Per il governo Meloni la siccità non esiste più

Stefano Iannaccone
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05 giugno 2026 • 21:17

L’ultima riunione della cabina di regia risale all’8 agosto del 2025. Quasi un anno fa. E anche i provvedimenti si sono diradati. Per capire le ragioni dell’immobilismo occorre fare un passo indietro, tornare al 2023

L’ex commissario Nicola Dell’Acqua che ha trovato il trampolino di lancio per la sua carriera, approdando alla guida dell’Arera, il suo sostituto, Fabio Ciciliano, costretto a un lavoro part-time vista l’affollata agenda da capo dipartimento della Protezione civile. E in mezzo il problema ormai annoso della scarsità idrica che finisce ai margini. Anche se con l’arrivo del caldo estivo anticipato, il rischio di restare a secco aumenta. Ma poco male. Per il governo Meloni l’emergenza-siccità è un

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.