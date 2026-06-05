Per il governo Meloni la siccità non esiste più

L’ultima riunione della cabina di regia risale all’8 agosto del 2025. Quasi un anno fa. E anche i provvedimenti si sono diradati. Per capire le ragioni dell’immobilismo occorre fare un passo indietro, tornare al 2023

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L’ex commissario Nicola Dell’Acqua che ha trovato il trampolino di lancio per la sua carriera, approdando alla guida dell’Arera, il suo sostituto, Fabio Ciciliano, costretto a un lavoro part-time vista l’affollata agenda da capo dipartimento della Protezione civile. E in mezzo il problema ormai annoso della scarsità idrica che finisce ai margini. Anche se con l’arrivo del caldo estivo anticipato, il rischio di restare a secco aumenta. Ma poco male. Per il governo Meloni l’emergenza-siccità è un