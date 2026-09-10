Saggi e ignorati: Pera, Tremonti & Co. ai margini

L’ex presidente del Senato è stato scaricato sull’idea di inserire il ballottaggio nella legge elettorale. Ma anche Terzi e Rotondi non sono valorizzati per la loro estrazione politica

true false

Il passaggio da grandi saggi a vecchie glorie è molto breve. L’ex ministro berlusconiano, Giulio Tremonti, l’ex ministro montiano, Giulio Terzi di Sant’Agata e l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, sono stati presentati come l’apertura verso posizioni diverse dalla “fiamma magica” Giorgia Meloni. Erano i candidati non ortodossi di Fratelli d’Italia alle politiche. Ma stanno portando a termine la legislatura senza aver lasciato il segno. L’ultimo caso è proprio quello di Pera, che aveva firm