Il decreto Cutro è attualmente in discussione al Senato, la maggioranza ha trovato la convergenza su un emendamento che stabilisce che molti permessi per protezione speciale non possano essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. A quelli per malattia viene tolta la «grave condizione psicofisica»

Alla fine la convergenza è stata trovata. A quanto risulta a Domani, la maggioranza si avvia a limitare, attraverso il decreto Cutro, la protezione speciale a partire dall’eliminazione della possibilità di convertirla in permesso di lavoro. È quanto si legge nel testo dell’emendamento 7.0.100 presentato da Maurizio Gasparri (Forza Italia), Daisy Pirovano (Lega) e Marco Lisei (Fratelli d’Italia). La firma di quest’ultimo certifica che la presidente del Consiglio è al corrente.

La protezione speciale avrà poi un’applicazione più ridotta. Fatti salvi i casi di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale e religione (su cui la Lega voleva invece agire), secondo il testo concordato non potrà essere rilasciata in caso di pericolo di tortura, trattamenti inumani o degradanti, se il migrante che lo richiede non abbia ottenuto direttamente la protezione internazionale.

L’emendamento

Oltre ai passaggi sulla protezione speciale, si concretizzano anche i ritocchi sul rilascio del permesso per cure mediche per calamità. Nel primo caso, la nuova versione non prevedrà più le «gravi condizioni psicofisiche», ma permetterà il rilascio solo per «condizioni di salute derivanti da patologie di particolari gravità» e che, secondo lo stato italiano, non possano essere affrontate nel paese di provenienza.

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno collegato al problema di origine naturale, l’evento calamitoso per giustificare il rilascio del permesso non dovrà essere più «grave», ma «contingente ed eccezionale».

Così come per la protezione speciale, anche questi permessi di soggiorno non potranno essere convertiti in permessi di lavoro.

Tutto il pacchetto

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la mancanza di accordo della maggioranza, al momento dell’approdo in Aula però la destra, riferiscono fonti parlamentari, si è ricompattata e marcia verso l’approvazione di questo e degli altri emendamenti del governo presentati la settimana scorsa. Saltata l’ipotesi di un “canguro”, un maxiemendamento, la maggioranza sta per dare comunque il via libera a un pacchetto di misure che include la possibilità di usare i centri per il rimpatrio anche per i richiedenti asilo, la nascita di punti di accoglienza di emergenza con servizi minimi e l’affitto di un traghetto per portare via i migranti dal Lampedusa.

Il Pd ha accusato il governo di aver messo sul tavolo un decreto legge incostituzionale, ma le questioni pregiudiziali presentate in assemblea si avviano ad essere bocciate. Salvo sorprese, il testo del decreto Cutro con gli aggiornamenti dovrebbe essere approvato da palazzo Madama giovedì per poi passare all’esame della Camera.

Il comunicato di Piantedosi

Insieme al canale parlamentare, l’esecutivo sfrutta anche quello comunicativo contro i migranti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in mattinata ha diramato una nota ringraziando la questura di Roma per aver fermato due rapinatori alla stazione Termini: «Gli autori della rapina sono due giovani di 19 e 21 anni – ha spiegato –. Entrambi hanno fatto ingresso in Italia clandestinamente, da minorenni». I due avevano ottenuto perciò il permesso per affidamento, il ministro non ha poi specificato se fossero o no accompagnati.

Il primo, prosegue «tunisino, è giunto nel 2020 a Lampedusa». Il permesso ora è scaduto, ha rimarcato, «ed è stato denunciato nel 2022 per danneggiamenti».

Il secondo «cittadino del Marocco, arrivato a Crotone nel 2017, dopo aver ottenuto anch’egli un permesso di soggiorno per affidamento – scaduto alcuni mesi fa – si è allontanato dopo poche settimane dalla comunità che lo accoglieva».

«A suo carico ci sono numerosi precedenti per furto, rapina e stupefacenti. Durante la sua breve permanenza in Calabria ha presentato istanza di protezione internazionale, rigettata a causa poi della sua irreperibilità».

Il «gravissimo episodio» di questa mattina, ha proseguito il titolare del Viminale, «conferma il fatto che è necessario proseguire nell’azione di rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio» e «una più forte presenza di personale delle Forze di polizia, quali le aree limitrofe alla stazione Termini di Roma». Inoltre, per il ministro serve «proseguire nel contrasto all’immigrazione clandestina».

Intanto il parlamento si avvia a rendere sempre più complicata l’accoglienza.

