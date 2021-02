Le parlamentari del Pd Lia Quartapelle e Laura Boldrini hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno sul caso raccontato da Domani della perquisizione avvenuta nella mattina del 23 febbraio 2021, nella sede dell’associazione di volontariato Linea d’Ombra Odv di Trieste che si occupa di raccogliere fondi per sostenere le popolazioni migranti lungo la rotta balcanica e per cui è stato ipotizzato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le domande

Nel testo i parlamentari ricordano come Linea d’Ombra sia un’organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019 con il fine di «raccogliere fondi per sostenere le popolazioni migranti lungo la rotta balcanica e ovunque potrà esserci bisogno». I due esponenti del Partito democratico hanno quindi chiesto al governo italiano «quali sono le informazioni in possesso del nostro governo in merito alla vicenda» e se l’esecutico «non ritenga tali fatti sproporzionati e del tutto ingiustificati in rapporto alla natura e all’attività dell’associazione Linea D’Ombra, dedita, da quanto si apprende, a prestare cure mediche e sostegno ai migranti in condizioni di difficoltà in transito nella città di Trieste e lungo la rotta balcanica».

