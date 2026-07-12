Perso il seggio, Tartaglione rientra nello staff di Fratelli d’Italia

L’ex deputata di Forza Italia, un tempo in grande ascesa, è finita fuori dai radar politici per un po’. Oggi riappare nello staff di Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Si accasa, almeno per lavoro, in Fratelli d’Italia l’ex parlamentare di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. Non rieletta alla Camera alle ultime elezioni politiche, ha trovato posto nello staff del partito meloniano al Senato come collaboratrice del senatore Marco Silvestroni. L’ex parlamentare molisana, un tempo in grande ascesa in FI, è caduta in disgrazia per i contrasti con Licia Ronzulli e Marta Fascina. Il collegio sicuro nella sua Regione era stato assegnato a Lorenzo Cesa e così si è ric