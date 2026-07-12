Perso il seggio, Tartaglione rientra nello staff di Fratelli d’Italia

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Si accasa, almeno per lavoro, in Fratelli d’Italia l’ex parlamentare di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. Non rieletta alla Camera alle ultime elezioni politiche, ha trovato posto nello staff del partito meloniano al Senato come collaboratrice del senatore Marco Silvestroni. L’ex parlamentare molisana, un tempo in grande ascesa in FI, è caduta in disgrazia per i contrasti con Licia Ronzulli e Marta Fascina. Il collegio sicuro nella sua Regione era stato assegnato a Lorenzo Cesa e così si è ric