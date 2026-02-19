l’interim a lollobrigida

Petrecca si dimette paragonandosi a Gesù. Ansia Rai per Sanremo

Lisa Di Giuseppe
19 febbraio 2026 • 19:56

Il direttore si congeda citando l’Ultima cena e il tradimento di Giuda. Tensione per la nuova striscia di Cerno. Gerry Scotti agita il Festival

«In verità vi dico: uno di voi mi tradirà». La fine dell’incarico di Paolo Petrecca ha un’appendice letteraria che vira quasi nel grottesco. A pochi minuti dalla diffusione della notizia delle sue dimissioni l’ormai ex direttore di Rai sport che tanta fama si è guadagnato con la sua telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi sceglie come messaggio di congedo la citazione di un passo dal Vangelo di Matteo. È quello dell’ultima cena, in cui Gesù annuncia agli apostoli che uno di loro l

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth