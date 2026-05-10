Tutto petrolio e consulenze, Pichetto Fratin formato Eni

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A dicembre Michele Vitiello, di professione lobbista e comunicatore, ha pubblicato un’intervista al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, su Orizzonti, l’house organ dell’Eni in Basilicata. Un fatto già singolare: tra tanti mezzi di informazione, il ministro ha scelto la rivista semestrale del Cane a sei zampe destinata principalmente alla platea lucana. La testata è realizzata anche grazie a Reframe, società co-fondata da Vitiello assieme a Claudio Velardi, ex collaboratore di Massi