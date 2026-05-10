l’ingaggio del lobbista Michele Vitiello

Tutto petrolio e consulenze, Pichetto Fratin formato Eni

Stefano Iannaccone
10 maggio 2026 • 07:00Aggiornato, 10 maggio 2026 • 09:01

Vitiello consulente del ministro a 50mila euro l’anno. Lo aveva intervistato per la rivista della partecipata. Socio di Velardi, cura l’house organ della Spa. La replica: «Sospendo alcune attività». Tensioni al ministero

A dicembre Michele Vitiello, di professione lobbista e comunicatore, ha pubblicato un’intervista al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, su Orizzonti, l’house organ dell’Eni in Basilicata. Un fatto già singolare: tra tanti mezzi di informazione, il ministro ha scelto la rivista semestrale del Cane a sei zampe destinata principalmente alla platea lucana. La testata è realizzata anche grazie a Reframe, società co-fondata da Vitiello assieme a Claudio Velardi, ex collaboratore di Massi

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.