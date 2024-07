Il fascino della politica lo sente, i diritti civili sono l’eredità di suo padre, ma Marina non parla da politica. Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione si lascia andare a una lunga serie di considerazioni politiche. Di cui apprezza «adrenalina, avventura, spinta, rapporto con la gente». «Ma un conto è fare le elezioni con la grande avventura elettorale, un conto il sacrificio della vita politica di tutti i giorni. Chi te lo fa fare abbastanza ovunque ma in Italia… e poi cosa fai il conflitto di interessi come lo metti? Vendi tutto? Molli tutto in mano a qualcuno non è un tema leggero» ha detto l’ad di Mediaset alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione

Nonostante la ritrosia, però, di affermazioni politiche ne fa eccome. Di cui alcune si possono leggere anche come risposte alla sorella. «La difesa dei diritti civili è nel dna di ciò che ci ha tramandato mio padre, una cosa in cui io credo e credo che debba essere una battaglia di modernità e civiltà che non smette mai».

Una posizione non distante da quella illustrata da Marina Berlusconi in una recente intervista al Corriere della Sera, in cui dichiarava di sentirsi più in linea con la sinistra che con la maggioranza su certi temi, come aborto, fine vita e diritti civili. Alcuni in Forza Italia avevano interpretato queste parole come un attacco alla linea – troppo conservatrice e schiacciata su Giorgia Meloni per i suoi detrattori – di Antonio Tajani. Ma il secondogenito ha voluto rimarcare, quasi a smorzare l’effetto delle sue parole, che «Marina ha espresso la sua opinione personale, oltre che personale anche da editore, non da personaggio attivo in politica, ed è libera di farlo, ed è giusto che lo faccia». Insomma, non è lei a dettare la linea.

Pier Silvio condivide però con la sorella l’auspicio che qualcuno si occupi dello spazio che si sta aprendo al centro. «Al prossimo giro, io penso che ci potrebbe essere una opportunità pazzesca di marketing parlando di politica. I moderati in Italia sono la maggioranza, oggi però non hanno qualcuno in cui si riconoscono veramente». Quasi che le forze in campo – compresi gli azzurri – finora non bastassero: «Forza Italia è perfetta e sta lì, ma un conto è una Forza Italia di resistenza, un conto è una Forza Italia di sfida. Io non prevedo nulla ma dico solo che ci può essere una opportunità per qualunque nuova forza/candidato di centro moderata, abbastanza unica. Il brand è già lì e scritto».

Nel rapporto con il servizio pubblico, Pier Silvio si è mostrato dialogante con la linea della premier. «Dire che in Italia non c'è libertà di parola e di opinione a me sembra poco vero. In Italia si scrive e si dice tutto quello che si vuole». Nonostante ciò, Berlusconi ammette che siano state fatte scelte «in modo azzardato». Grandi critiche invece alla proposta della Lega di rivedere il tetto pubblicitario: «Un pasticcio assoluto, contrario di quello che andrebbe fatto».

Per quanto riguarda la vicenda dell’aeroporto di Milano Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi, il secondogenito dice la sua dopo che il sindaco di Milano si era rivolto a Marina per chiederle dell’opportunità della scelta. «Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre fa piacere perché se lo merita» ma «le modalità e i tempi non sono stati perfetti». «Noi figli non siamo stati informati, né coinvolti, se non a cose fatte». Ma Pier Silvio sceglie anche di inserirsi nella conversazione tra il sindaco e sua sorella: «A Sala dico: dì se sei favorevole o no. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che è un disastro milano, traffico; delinquenza, buche».

In termini di palinsesti veri e propri, Mediaset nelle parole del suo ad avrà un palinsesto «ricchissimo»: torna La talpa, condotto da Diletta Leotta, restano sulle reti del Biscione Pio e Amedeo, fino a qualche settimana fa in odore di trasloco direzione Rai, in arrivo anche fiction con Beppe Fiorello e il ritorno dei Cesaroni. L’access time finirà in mano a Paolo Del Debbio, mentre Bianca Berlinguer nella prossima stagione dovrà gestire due prime serate, al martedì e alla domenica. In autunno in programma anche alcune serate speciali “Amici Verissimo”, con Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

