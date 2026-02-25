Pietro Grasso: «Vogliono pm succubi. Brandire Falcone per il Sì è una vergogna»

L’ex capo Antimafia: «Ha ragione Melillo, ci additano come nemici. Chi fa politica smetta di commentare la cronaca come se fosse al bar»
Presidente Pietro Grasso (procuratore antimafia per due mandati, il suo ultimo libro, ‘U maxi, Feltrinelli, è una “sua” storia del maxiprocesso iniziato nel 1986, ndr), per il capo della Dda Melillo la riforma Nordio è «una prova di forza» del governo e intacca la «condizione spirituale» dei magistrati. Denuncia anche «pressioni politico-mediatiche per condizionare le indagini più difficili». Per la destra sono “invenzioni di sana pianta”. Non sono invenzioni, è un clima oggettivo. Quando il co