l’intervista

Pietro Grasso: «Vogliono pm succubi. Brandire Falcone per il Sì è una vergogna»

Daniela Preziosi
25 febbraio 2026 • 07:00

L’ex capo Antimafia: «Ha ragione Melillo, ci additano come nemici. Chi fa politica smetta di commentare la cronaca come se fosse al bar»

Presidente Pietro Grasso (procuratore antimafia per due mandati, il suo ultimo libro, ‘U maxi, Feltrinelli, è una “sua” storia del maxiprocesso iniziato nel 1986, ndr), per il capo della Dda Melillo la riforma Nordio è «una prova di forza» del governo e intacca la «condizione spirituale» dei magistrati. Denuncia anche «pressioni politico-mediatiche per condizionare le indagini più difficili». Per la destra sono “invenzioni di sana pianta”. Non sono invenzioni, è un clima oggettivo. Quando il co

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.