Il trono di spade di + Europa, le lotte interne minano Magi: la resa dei conti si avvicina

Tra accuse incrociate, mozioni di sfiducia, bilanci bocciati e una segreteria che ormai non gode più della maggioranza dell’Assemblea, +E non gode di buona salute. Della Vedova e Hallissey vogliono un congresso per scalzare il segretario e sembrano pronti ad alzare lo scontro con nuove iniziative

true false

Non è un bel segnale se nel partito che più di tutti fa battaglie per lo Stato di diritto in giro per il continente, la leadership viene tacciata di poca democrazia. +Europa, la creatura fondata da Emma Bonino e guidata oggi da Riccardo Magi, è ormai teatro di lotte intestine. Tra accuse incrociate, mozioni di sfiducia negli organi interni, bilanci bocciati. E una segreteria che non gode più della maggioranza dell’Assemblea. Il nodo in superficie è uno: la richiesta delle correnti, guidate dall’