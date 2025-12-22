Più lavoro, meno valore: perché la produttività italiana continua a scendere

Gli ultimi dati Istat ci dicono che aumentano le ore lavorate ma diminuisce il valore aggiunto. La debolezza della produttività italiana è l’esito di un modello di crescita basato sull’aumento dell’input di lavoro, che favorisce assetti labour-intensive a basso valore aggiunto, e sulla concentrazione in settori a ridotta produttività, a fronte di un contributo ancora insufficiente dell’innovazione tecnologica e organizzativa, in parte dovuto agli scarsi investimenti in capitale.