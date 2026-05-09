il sondaggio di Izi per domani: il popolo dei dem diviso a metà tra riformisti e massimalisti

Più sanità, dubbio primarie. Cosa vuole l’elettore del Pd

Marco Damilano
09 maggio 2026 • 07:00

In tre anni la segretaria ha riscritto l’elenco delle priorità del partito, ridefinendo radicalmente la sua carta dei valori. Oggi, come testimonia il sondaggio Izi realizzato in esclusiva per Domani, si registra una inedita consonanza tra le aspirazioni della base elettorale e l’agenda della sua leader

«Partito mediatico, partito liquido, partito volatile, oppure partito solido e radicato nel territorio. Per ora il Pd resta un partito ipotetico», scriveva Edmondo Berselli sul Mulino all'indomani delle elezioni del 13 aprile 2008, l’esordio nelle urne del Pd guidato da Walter Veltroni (sconfitto con il 33 per cento). Un partito di post, post-democristiani, post-comunisti, un partito di ex, l’amalgama mal riuscito di cui parlò Massimo D’Alema. A diciotto anni di distanza, lo scorso 14 ottobre il

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Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3