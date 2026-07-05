Soldi a bar, trattorie e b&b: Pnrr cultura poco culturale

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C’è il cinema italiano che arranca e sparisce dalle grandi rassegne internazionali. La testimonianza arriva dalle ultime edizioni dei festival di Berlino e di Cannes. Non va meglio agli esercenti: le sale vengono riempite a fatica e diventano cattedrali metropolitane nel deserto. I teatri vivono una crisi interminabile: già nel 2022 avevano chiuso i battenti oltre 400 sale e solo a Roma altri 50 non hanno riaperto nel 2026. Ci sono poi i musei con poco personale, che faticano a garantire sevizio