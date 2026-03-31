Pnrr per gli amici: il presidente Covip pronto all’aumento

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Non aumenteranno i poteri alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ma in cambio arriverà un aumento di stipendio di oltre 100mila euro per il presidente, l’ex parlamentare di Forza Italia, Mario Pepe, sponsorizzato da Antonio Angelucci, deputato leghista e re delle cliniche private. Alla Covip sarà poi data la possibilità di fare assunzioni e stipulare contratti di collaborazione a chiamata diretta. Insomma, il governo da un lato fa infuriare le realtà produttive con il depotenz