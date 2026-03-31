Compensi equiparati all’Agcom

Pnrr per gli amici: il presidente Covip pronto all’aumento

Stefano Iannaccone
31 marzo 2026 • 07:00

Mario Pepe, voluto dal leghista Angelucci, potrà aumentare lo stipendio di oltre 100mila euro annui grazie a una proposta della maggioranza. Spunta l’emendamento a favore della scuola di Vibo Valentia, feudo del deputato di Forza Italia Mangialavori

Non aumenteranno i poteri alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ma in cambio arriverà un aumento di stipendio di oltre 100mila euro per il presidente, l’ex parlamentare di Forza Italia, Mario Pepe, sponsorizzato da Antonio Angelucci, deputato leghista e re delle cliniche private. Alla Covip sarà poi data la possibilità di fare assunzioni e stipulare contratti di collaborazione a chiamata diretta. Insomma, il governo da un lato fa infuriare le realtà produttive con il depotenz

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.