Il caso del carrozzone 3-I spa: anche il sito è fermo

Briscola, padel e astrofili: al gran banchetto del Pnrr, il trionfo dei “progettini”

Giorgia Meloni e Tommaso Foti
Giorgia Meloni e Tommaso Foti
Giorgia Meloni e Tommaso Foti
Stefano Iannaccone
27 gennaio 2026 • 07:00

Dagli studi del cielo stellato dell’Unione astrofili al museo del prosciutto, finanziamenti a pioggia. Soldi per piccoli stadi, musei e affittacamere. Intanto Confindustria lancia l’allarme: «Economia ferma» 

Campi di padel, tornei di briscola, app per le diocesi, fondi a pioggia agli hotel per le ristrutturazioni. E ancora: società pubbliche “fantasma”, soldi a fondazioni, associazioni, musei di ogni risma. Ma, nel mare magnum del Pnrr, non passa inosservato il finanziamento approvato all’Unione astrofili italiani con lo scopo di «promuovere la cultura scientifica e valorizzare la conoscenza del cielo notturno stellato, attraverso la creazione di una rete nazionale». Finanziamento previsto? 50mila e

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.