Gli ultimi giorni del Pnrr: la lezione che l’Italia non imparerà mai

Il 30 giugno il Piano arriva alla sua prova finale. L’Italia ha ottenuto risorse perché le amministrazioni hanno rispettato tempi e vincoli di attuazione, ma sulle scelte politiche pubbliche ci si chiede se le istituzioni impareranno a stimarne preventivamente gli effetti, a scegliere gli interventi da cui attendersi maggiori benefici e poi a verificare se sia andata davvero così