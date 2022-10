I neoeletti presentano le loro procedure di registrazione ai due rami del parlamento in vista della prima seduta di domani, mentre per il pomeriggio è previsto un nuovo incontro dei tre leader di centrodestra per chiudere la trattativa sulla formazione del governo

Mentre i neoparlamentari sbarcano a palazzo Madama e Montecitorio, i leader di maggioranza cercano di trovare l’incastro definitivo per il nuovo esecutivo da presentare appena il capo dello Stato darà l’incarico a Giorgia Meloni.

15.12 – Segre pronta a presiedere la prima seduta al Senato

«Certo, il discorso è pronto, non mi faccio certo cogliere impreparata». La senatrice a vita Liliana Segre risponde così al cronista che le chiede se sia pronta ad assumere il ruolo di presidente provvisorio del Senato, dalla mezzanotte di oggi, per l'avvio, domani, della XIX Legislatura. Segre, parlando alla buvette di palazzo Madama, dice di affrontare l'incarico «molto tranquillamente», si tratta di un evento che fa parte dei «casi della vita, accadono cose che uno davvero non si aspetta». In tutto ciò, sottolinea la senatrice a vita, diventare la seconda carica dello Stato «certamente mi emoziona, ma sono abituata a essere me stessa.»

14.49 – Boldrini critica la mancata partecipazione di Conte al sit-in davanti all’ambasciata russa

«È importante essere presenti alle manifestazioni organizzate dalla società civile che chiedono la pace, ma senza mettere bandiere e cappelli di partito. Sarebbe sbagliato strumentalizzare questi appuntamenti» avverte Laura Boldrini da Filo diretto su Rainews24. «Domani parteciperò all'iniziativa organizzata dall'associazione Base Italia di Marco Bentivogli e da altre realtà pacifiste davanti all'ambasciata russa, luogo che reputo giusto perché è Putin ad aver scatenato la guerra decidendo di invadere l'Ucraina. Un presidio che dovrebbe vedere la presenza di tutte le persone che anelano alla pace. Leggo invece che c'è chi, come Giuseppe Conte, sta facendo dei distinguo. Mi sembra un grande errore».

14.43 – Cateno De Luca presenta Sud chiama Nord in parlamento

«Oggi raccogliamo i frutti del lavoro svolto e siamo pronti a proseguire sulla base della nostra preparazione. Abbiamo dimostrato di essere un modello di buona amministrazione. Il risultato elettorale in Sicilia, con oltre mezzo milione di preferenze, che attesta Sud chiama Nord come primo partito ne è la dimostrazione». Insomma, assicura Cateno De Luca, Sud chiama Nord «ha l'opportunità di crescere e diventare una forza politica alternativa» e per questo dà appuntamento al 3 dicembre per «riunire tutte quelle forze politiche disposte a portare avanti la strategia che punta al radicamento sul territorio».

13.31 – Berlusconi si accredita al Senato

Il fondatore di Forza Italia ha completato la procedura di accredito al Senato, da cui era decaduto nel 2013 per effetto della legge Severino e della condanna per il processo Mediaset. «Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama» ha scritto in un tweet.

Balza agli occhi la mancanza della cravatta, obbligatoria per l'accesso a palazzo Madama secondo il regolamento attualmente vigente. Una violazione del galateo istituzionale, che forse sdogana una disposizione che da tempo alla Camera è stata superata.

