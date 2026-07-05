Politica e film, Claudia Conte e Denny Mendez le superstar dei due festival

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Tra Ferrara e San Tammaro, in provincia di Caserta, dove ha sede la Reggia di Carditello, ci sono quasi 600 km, ma sembrano pochi metri. Con un intreccio tra politica e volti dello showbiz. La storia parte dalla Reggia, gioiellino borbonico gestito dalla omonima fondazione, che ha organizzato nel 2024 nel 2025 il Carditello Film Festival: direttore artistico, Maximilian Law. Lo stesso Law è fondatore e direttore artistico del Ferrara Film Festival. Ed ecco il primo legame. Nel 2025, co-direttric