Poltrone a Brunetta. L’ultimo assalto al banchetto-Pnrr

true false

L’ennesimo tentativo di sanatoria fiscale, la mano tesa alle casse di previdenza private e il nuovo colpo ai già fragili diritti dei lavoratori interinali. C’è un po’ di tutto tra gli emendamenti al decreto Pnrr, presentati alla Camera. La destra ha lanciato l’ultimo assalto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che tra qualche mese terminerà. Le proposte sono state numerose, molte firmate dalla maggioranza: nelle prossime ore saranno passate al vaglio di ammissibilità da parte del preside