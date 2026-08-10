Poltronificio destra: casa e monete, le nomine di fine legislatura

Alla Zecca dello Stato lo storico dirigente della destra romana, Pietro Di Paolantonio, è diventano presidente. Salvini negli ultimi giorni ha piazzato Bagnai all’Antitrust. Il Gse è terra di conquista della destra: l’ultima entrata nel cda è Nelly Spada, collaboratrice di FdI alla Camera

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Una campagna di conquista di poltrone nelle società e negli enti pubblici. Dall’energia alle banconote, l’appetito di posti da spartire è diventato sempre più vorace a destra. Anche perché la legislatura volge al termine e si punta a garantire uno strapuntino a esponenti di partito, ex parlamentari o semplicemente dei dirigenti “d’area”. L’ultima nomina, in ordine cronologico, è stata quella di Gennaro Terracciano alla presidenza della Sna, la Scuola nazionale dell’amministrazione. Non si tratta