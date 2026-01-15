Poltronificio palazzo Chigi, il governo spende 23 milioni per gli staff

La presidenza del Consiglio sfonda ancora il tetto delle uscite per i consulenti a chiamata diretta di premier e ministri senza portafogli. Il governo Renzi spendeva 12 milioni di euro, il Conte II 16,5. Draghi si era fermato a 18,8
Il governo di Giorgia Meloni migliora un altro record: quello delle spese per gli uffici dei consulenti a palazzo Chigi. Nel 2026, secondo il bilancio di previsione, i costi per gli uffici di diretta collaborazione (la schiera di consulenti ed esperti, assunti su base fiduciaria da premier, vicepremier e ministri senza portafoglio) viene sfondato il tetto dei 23 milioni di euro. Un aumento di 390mila euro rispetto ai 22,6 milioni di euro dello scorso anno destinati agli uffici dei fedelissimi