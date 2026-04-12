Polveriera Forza Italia, Tajani ingoia Costa per salvare il governo

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Forza Italia è sempre più allo sfacelo e la leadership di Antonio Tajani sempre più pro tempore, facendo tremare anche Giorgia Meloni. Un fatto più di tutti conferma una situazione quasi grottesca: il prossimo capogruppo alla Camera di FI, Enrico Costa, è stato eletto nel 2022 nelle liste del Terzo polo, trazione Carlo Calenda. La riflessione circola nei conciliaboli dei parlamentari e monta una certa frustrazione per l’accordo, ormai dato per fatto, sul prossimo presidente dei deputati forzisti