Il pratone di Pontida in provincia di Bergamo, sede storica del raduno del mondo leghista, si sta riempiendo, alle 12 è previsto l’intervento di Matteo Salvini. Massimiliano Romeo, capogruppo alla Camera candidato per le elezioni del 25 settembre interpellato sulla crisi di partito replica: «Lo vuole far credere la stampa».

La Lega prosegue «resta viva, resta forte, sarà la dimostrazione che siamo vivi e che vogliamo ottenere un buon risultato il 25 settembre».

Su federalismo e autonomia, i temi cari al partito storico «la vera battaglia l’abbiamo fatta, sicuramente non è stato semplice. L’autonomia riguarda anche il centro e il sud». Poi, aggiunge, «ci sono stati la pandemia e la guerra»

Roberto Castelli, ex ministro, in un’intervista a Domani ha detto che sotto il 10 per cento di preferenze alla prossima tornata elettorale, servirà un nuovo segretario: «I tentativi di dividerci sono stati vani – risponde Romeo – , bisogna cercare di lavorare tutti insieme. La Lega è una squadra. Tutti possono sbagliare ma è importante mantenere vivo lo spirito».

