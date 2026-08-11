L’ultimo tango a Pontida: Salvini arriva al raduno da leader “sfiduciato” al Nord

Il leader leghista rischia davvero di non essere più al vertice del partito al raduno del 2027. I dirigenti lombardi durante il direttivo hanno chiesto le dimissioni per il bene della Lega

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Una Pontida rischiatutto. Matteo Salvini deve giocare ogni chance per evitare che si tratti della sua ultima volta da segretario della Lega. Perché, mai come quest’anno, l’eventualità è tutt’altro che remota. L’edizione 2027 dovrebbe arrivare dopo le elezioni politiche. In caso di risultato negativo, il vicepremier non può arroccarsi. Per il salvataggio deve raggiungere la doppia cifra in termini di voti. «Il centrodestra vincerà con la Lega sopra il 10 per cento», ha ripetuto nelle ultime setti