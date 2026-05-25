Potere Brugnaro, il suo sistema regge. Ma solo a Venezia

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Prima imprenditore e poi politico. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia uscente, sognava in grande: puntava a diventare il nuovo Silvio Berlusconi, ripercorrendo le orme del Cavaliere. E, proprio come l’ex presidente del Consiglio, è stato sommerso dalle accuse di conflitti di interessi e invischiato in qualche grana giudiziaria. Un sogno, quello della leadership del centrodestra, che è stato archiviato. Fallito l’assalto alla ribalta nazionale, con il trionfo di Simone Venturini, assessore che ha