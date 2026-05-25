non sarà il nuovo berlusconi

Potere Brugnaro, il suo sistema regge. Ma solo a Venezia

Stefano Iannaccone
25 maggio 2026 • 21:15Aggiornato, 26 maggio 2026 • 10:58

Imprenditore prestato alla politica, puntava a raccogliere l’eredità dell’ex leader di FI. Dopo 11 anni ha dovuto accontentarsi di vincere nella Venezia guidata 

Prima imprenditore e poi politico. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia uscente, sognava in grande: puntava a diventare il nuovo Silvio Berlusconi, ripercorrendo le orme del Cavaliere. E, proprio come l’ex presidente del Consiglio, è stato sommerso dalle accuse di conflitti di interessi e invischiato in qualche grana giudiziaria. Un sogno, quello della leadership del centrodestra, che è stato archiviato. Fallito l’assalto alla ribalta nazionale, con il trionfo di Simone Venturini, assessore che ha

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.