Ecco le preferenze fake: Il trucco della destra sulla legge elettorale

Fratelli d’Italia e Noi moderati mediano, sfida del M5s: «Gli elettori scelgano davvero». La maggioranza è spaccata, Lega e Forza Italia temporeggiano

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Preferenze sì, ma a metà. La legge elettorale si arricchisce di una novità, sotto forma di emendamento firmato da due partiti della maggioranza, Noi moderati e Fratelli d’Italia, a conferma della freddezza sul tema di Forza Italia e Lega. Nella giornata del 13 luglio sono stati depositati i 200 emendamenti da votare in aula alla Camera dove procede l’iter della riforma. Molte proposte intervengono su punti dirimenti del provvedimento. Ma il testo che si sta configurando è sempre più ad persona