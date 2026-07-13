Oltre 200 emendamenti

Ecco le preferenze fake: Il trucco della destra sulla legge elettorale

Stefano Iannaccone
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13 luglio 2026 • 20:15

Fratelli d’Italia e Noi moderati mediano, sfida del M5s: «Gli elettori scelgano davvero». La maggioranza è spaccata, Lega e Forza Italia temporeggiano 

Preferenze sì, ma a metà. La legge elettorale si arricchisce di una novità, sotto forma di emendamento firmato da due partiti della maggioranza, Noi moderati e Fratelli d’Italia, a conferma della freddezza sul tema di Forza Italia e Lega. Nella giornata del 13 luglio sono stati depositati i 200 emendamenti da votare in aula alla Camera dove procede l’iter della riforma. Molte proposte intervengono su punti dirimenti del provvedimento. Ma il testo che si sta configurando è sempre più ad persona

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.