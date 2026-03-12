Lo scandalo delle staminali a domicilio: falsa la clinica (polacca), fasulle le cure

Trattamenti non riconosciuti, non approvati, privi di evidenze scientifiche, e quindi vietati in Italia e in Europa. Proposti dal presunto studio Biocells Medical, con sede in Varsavia. Che offre cure direttamente a casa degli ammalati. Un giro d’affari milionario. L’inchiesta di PresaDiretta
Si presentano sul web come una «clinica specializzata in medicina rigenerativa avanzata», con sede a Varsavia, in Polonia. Promettono l’impossibile: curare malattie gravi, con poche o nulle possibilità di guarigione, come Sla, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, Alzheimer, ictus, autismo e così via. Tanti problemi, una soluzione: le cellule staminali. Costo: 20-30mila euro. Fin qui, la clinica in questione, chiamata Biocells Medical, sarebbe una tra le tante all’estero che sguazza nel busines