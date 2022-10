La premier incontrerà in settimana i vertici delle istituzioni europei. Nei giorni scorsi si sono rinforzati i contatti anche con i leader di Francia, Germania e Ucraina

Sarà una settimana quella che inizia il prossimo lunedì, 31 ottobre, piena di appuntamenti internazionali per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia incontrerà giovedì 3 novembre i vertici delle istituzioni europee in un’agenda scandita da una serie serrata di appuntamenti. Alle ore 16 incontrerà la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.

Alle 17:30 sarà la volta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiudere alle 18:30 con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. La presidente sarà, invece, a Bali in Indonesia per il G20, che si terrà il 15 e 16 novembre 2022.

Le telefonate con i leader europei

Ieri Meloni ha sentito telefonicamente il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelnsky. In un comunicato di palazzo Chigi si legge che i due hanno evidenziato la forte partnership che lega Italia e Germania. Si è parlato, inoltre, della necessità di arrivare a una soluzione comune a livello europeo per combattere il caro energia. Infine, parlando della guerra in Ucraina, la presidente Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia nel sostegno a Kiev.

Meloni si è poi sentita con Zelensky al quale, oltre a esprimere vicinanza, ha ricordato l’impegno diplomatico del nostro paese per la «cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina» e ha auspicato il rinnovo dell'intesa sull'esportazione dai porti ucraini. Il presidente Zelensky ha invitato la presidente in Ucraina.

L’incontro con Macron

Domenica scorsa, a margine di un incontro per la pace con la comunità di Sant’Egidio e con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier francese, Emmanuel Macron si è visto con Giorgia Meloni.

«È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, Giorgia Meloni, va in questa direzione», ha scritto sul suo profilo Twitter Macron.

© Riproduzione riservata