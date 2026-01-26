«Prima classe? No grazie», Lucano snobba il lusso in volo

Il 13 gennaio, europarlamentare era in viaggio per Bruxelles. All’ultimo è stato comunicato un cambio di volo e di posto. Una sistemazione casuale, ma l’ex sindaco di Riace ha preferito «un posto normale»

Il personale di volo è rimasto esterrefatto, i passeggeri stupiti. Ma la lezione è stata appresa: mai dare un posto in prima classe all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, oggi europarlamentare della Sinistra. La vicenda è avvenuta qualche giorno fa, martedì 13 gennaio. Lucano con la collega Ilaria Salis era in partenza per Bruxelles: in programma c’era un evento a sostegno del popolo palestinese. All’ultimo è stato comunicato un cambio di volo: bisognava spostarsi su un aereo per rotte intercont