«Prima classe? No grazie», Lucano snobba il lusso in volo

L'europarlamentare ed ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano
Stefano Iannaccone
26 gennaio 2026 • 07:00

Il 13 gennaio, europarlamentare era in viaggio per Bruxelles. All’ultimo è stato comunicato un cambio di volo e di posto. Una sistemazione casuale, ma l’ex sindaco di Riace ha preferito «un posto normale»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il personale di volo è rimasto esterrefatto, i passeggeri stupiti. Ma la lezione è stata appresa: mai dare un posto in prima classe all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, oggi europarlamentare della Sinistra. La vicenda è avvenuta qualche giorno fa, martedì 13 gennaio. Lucano con la collega Ilaria Salis era in partenza per Bruxelles: in programma c’era un evento a sostegno del popolo palestinese. All’ultimo è stato comunicato un cambio di volo: bisognava spostarsi su un aereo per rotte intercont

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.