«Prima il programma, poi le primarie». Schlein prova a contenere Conte su Kiev

La segretaria: «Chi vince le primarie guida l’alleanza, no a discussioni». Il sostegno a Zelensky è la «linea rossa» da difendere. Per i 5 stelle i punti fondamentali sono condivisi, ma l’indirizzo politico verrà definito e caratterizzato dal vincitore nei gazebo
Elly Schlein stavolta replica a Giuseppe Conte: «Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l’alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito». Succede rarissimamente, lo fa dal Tg3 che le chiede di commentare le parole del leader M5s. Prova a chiudere la storia: «Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte». Già solo la scelta di replica