La segretaria dem replica sulle armi all’Ucraina

«Prima il programma, poi le primarie». Schlein prova a contenere Conte su Kiev

Daniela Preziosi
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03 agosto 2026 • 20:04

La segretaria: «Chi vince le primarie guida l’alleanza, no a discussioni». Il sostegno a Zelensky è la «linea rossa» da difendere. Per i 5 stelle i punti fondamentali sono condivisi, ma l’indirizzo politico verrà definito e caratterizzato dal vincitore nei gazebo

Elly Schlein stavolta replica a Giuseppe Conte: «Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l’alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito». Succede rarissimamente, lo fa dal Tg3 che le chiede di commentare le parole del leader M5s. Prova a chiudere la storia: «Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte». Già solo la scelta di replica

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.